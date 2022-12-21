Краснодарский край возглавил рейтинг регионов по востребованности агрономов в 2022 году

Краснодарский край в 2022 году занял первое место среди регионов РФ по уровню спроса на специалистов в сфере растениеводства. Об этом сообщает «Поле.РФ» со ссылкой на исследование рекрутингового портала HeadHunter.

При этом в 2022 году число вакансий для агрономов на Кубани снизилось с 862 предложений (в 2021 году) до 790. На втором месте списка находится Воронежская область, на третьем — Москва. Далее следуют Ростовская область и Ставропольский край.

Самые высокие зарплаты для специалистов сферы растениеводства были отмечены в Забайкальском крае (100 тыс. руб. в месяц), Иркутской области (100 тыс. руб.) и в Москве (80 тыс. руб.).

В целом по России спрос на главных агрономов вырос с 1,6 тыс. предложений в 2021 году до 2,2 тыс. Главному специалисту больше всего будут платить в Алтайском крае (125 тыс. руб.), Воронежской (100 тыс. руб.) и Новосибирской областях (100 тыс. руб.).

«Мы видим по числу вакансий, что спрос на главных агрономов вырос в 2022 году по сравнению с 2021 годом почти на 40%, на рядовых агрономов — на 9%, на трактористов-машинистов и комбайнеров — на 25%, на агрохимиков — на 7%. Это означает, что агроотрасль в России растет и развивается»,— отметила HR-директор «Поле.РФ» Елена Березовская.

В текущем году вырос спрос на трактористов-машинистов и комбайнеров. Если в 2021 году число открытых вакансий достигало 3,3 тыс., то в нынешнем оно превысило 4 тыс. предложений. Наиболее высокая потребность в этих кадрах отмечена в Челябинской, Московской, Белгородской областях, Краснодарском крае и в Башкирии.

Кубань также лидирует среди субъектов РФ по спросу на слесарей сельхозтехники и агрохимиков.

Анастасия Донскова

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