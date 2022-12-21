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Недостроенный офисно-торговый центр в Челябинске продали на торгах за 60 млн рублей

В Челябинске недостроенное здание офисно-торгового комплекса на пересечении улиц Косарева и Братьев Кашириных реализовали на торгах за 60,1 млн руб. Завершить объект новому собственнику нужно будет в течение трех лет, сообщают в администрации города. Начальная цена аукциона составляла 3,9 млн руб.

Недостроенное четырехэтажное здание имеет степень готовности 10%. Общая площадь застройки составляет 2,27 тыс. кв. м. Строительство объекта в 2013 году начало челябинское ООО «Жилстрой №9», однако в 2017 году возведение было заморожено. Поскольку по истечении срока аренды земельного участка в 2020 году здание завершили всего на 10%, мэрия обратилась с иском о его изъятии. В мае прошлого года Арбитражный суд Челябинской области постановил изъять объект у компании путем продажи с публичных торгов.

В мае и сентябре этого года администрация города пыталась реализовать недостроенный офисно-торговый центр за 302,7 млн руб., однако на эти аукционы никто не заявился.

Кто приобрел здание в мэрии не сообщили, предложив направить письменный запрос. Ответ на него пока не последовал. На сайте торговой площадки результаты торгов пока не опубликованы.

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