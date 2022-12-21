В 2023 году на ремонт 77 школ в Башкирии выделят 4,3 млрд рублей

В 2023 году в Башкирии в рамках федеральной программы по капитальному ремонту школ планируется отремонтировать 77 учебных заведений на 4,3 млрд руб., из которых 3,6 млрд руб. будут направлены из федерального бюджета, 700 млн руб. — из республиканского. Об этом сообщил министр образования Башкирии Айбулат Хажин на брифинге, посвященном утвержденному бюджету республики на 2023 год.

В текущем году в Башкирии удалось отремонтировать 63 школы за 3,5 млрд руб. По словам министра финансов республики Лиры Игтисамовой, в 2023 году на сферу образования предусмотрено 71,1 млрд руб. Среди расходов — зарплата сотрудников и содержание объектов образований.

Карина Мамаева

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