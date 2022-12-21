Дирекция Платоновфеста организует в Воронеже показ балета Бориса Эйфмана

Дирекция международного Платоновского фестиваля организует в Воронеже гастроли Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Бориса Эйфмана «Анна Каренина». В пресс-службе фестиваля уточнили, что спектакли намечены на 7 и 8 апреля 2023 года, они пройдут на сцене театра оперы и балета. Балет на музыку Петра Чайковского по роману Льва Толстого станет первой после длительного перерыва постановкой, представленной коллективом питерского театра в Воронеже. До этого его артисты выступали в облцентре лишь в 1989 году. Над оформлением спектакля работали сценограф Зиновий Марголин, художник по костюмам Вячеслав Окунев и художник по свету Глеб Фильштинский. Билеты на спектакль можно будет приобрести с 23 декабря.

«В своем спектакле Борис Эйфман убирает второстепенные линии романа Толстого, сосредотачиваясь на любовном треугольнике: Анна — Каренин — Вронский,— рассказали в пресс-службе Платоновфеста.— Хореограф передает “драму переродившейся женщины”. По мнению Бориса Эйфмана, именно страсть привела к преступлению против общественных норм и разрушила внутренний мир Анны Карениной».

Борис Эйфман — советский и российский хореограф, основатель (1977) и художественный руководитель СанктПетербургского государственного академического театра балета, основатель и президент Академии танца Бориса Эйфмана (Санкт-Петербург). Критики называют Бориса Эйфмана одним из ведущих хореографов мира. Узнаваемой стилистической особенностью постановок хореографа является сюжетность, часто его спектакли имеют литературную основу.

Отметим, что в Воронеже так и не состоялся показ спектакля «Братья Карамазовы» санкт-петербургского Малого драматического театра — Театра Европы. С 2021 года он несколько раз переносился и в итоге был отменен окончательно. Сам Платоновский фестиваль в 2022 году также не состоялся, его перенесли на 2023 год.

Подробнее об этом читайте в публикации «Ъ-Черноземье».

Мария Старикова