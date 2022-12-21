На строительство 270 гражданских судов до 2027 года выделят 130 млрд руб. из ФНБ

На строительство около 250–270 гражданских судов выделят 130 млрд руб. из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Об этом сообщил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов. Деньги пойдут на строительство пассажирских судов, земснарядов, танкеров класса «река—море», рыболовных судов и краболовов, крупнотоннажного флота.

«Эти средства еще должен окончательно одобрить Минфин, но поручение об этом вице-премьера Дениса Мантурова есть»,— заявил господин Евтухов РБК. Для реализации инициативы также потребуется согласование Минэкономики и распоряжение правительства о включении этой программы в перечень проектов, которые могут претендовать на средства ФНБ.

Существующая в нынешнем виде программа предполагает выделение средств на постройку судов лишь до 2027 года, хотя средства запрашивались до 2032 года. Об этом РБК сообщил источник, знакомый с деталями программы. Поэтому саму программу решили разделились на два этапа по пять лет.

В сентябре Минпромторг рассчитывал, что из фонда выделят в 2,2 раза больше средств, 286,5 млрд руб. Вся программа оценивалась тогда в 477 млрд руб.

Дарья Эрозбек