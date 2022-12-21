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На комплексное развитие Таганрога запланировано потратить 75 млрд рублей

На комплексное развитие Таганрога до 2030 года планируется потратить 75 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Ростовской области.

«Семьдесят пять миллиардов — внушительная цифра. Она соответствует объему вложений для Ростова-на-Дону перед проведением чемпионата мира по футболу в 2018 году»,— отметил глава региона Василий Голубев на совете директоров Таганрога, его слова приводятся в сообщении пресс-службы.

В частности, средства будут потрачены на строительство новой БСМП на 800 коек, перенос под землю газовых сетей в центре города, реконструкцию Пушкинской набережной и др.

Кристина Федичкина

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