На комплексное развитие Таганрога запланировано потратить 75 млрд рублей

На комплексное развитие Таганрога до 2030 года планируется потратить 75 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Ростовской области.

«Семьдесят пять миллиардов — внушительная цифра. Она соответствует объему вложений для Ростова-на-Дону перед проведением чемпионата мира по футболу в 2018 году»,— отметил глава региона Василий Голубев на совете директоров Таганрога, его слова приводятся в сообщении пресс-службы.

В частности, средства будут потрачены на строительство новой БСМП на 800 коек, перенос под землю газовых сетей в центре города, реконструкцию Пушкинской набережной и др.

Кристина Федичкина