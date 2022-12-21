АО «Газпром бытовые системы» откроет в Осенцах завод по производству плит

Сегодня на заседании правительства Пермского края министр жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края Артем Балахнин в рамках доклада о программе газификации Пермского края сообщил о планах АО «Газпром бытовые системы» по открытию завода в особой экономической зоне Осенцы.

Предприятие намерено организовать производство газовых, комбинированных и встраиваемых плит, газовых котлов, водонагревателей и другого газового оборудования. Плановая мощность завода рассчитана на 40 тыс единиц продукции в год, с объемом инвестиций не менее 4 млрд рублей, сообщил господин Балахнин. «Это не только позволит расширить производство встраиваемой техники в Пермском крае но и создать новые рабочие места», — сообщил он.