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обновлено 10:33

АО «Газпром бытовые системы» откроет в Осенцах завод по производству плит

Сегодня на заседании правительства Пермского края министр жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края Артем Балахнин в рамках доклада о программе газификации Пермского края сообщил о планах АО «Газпром бытовые системы» по открытию завода в особой экономической зоне Осенцы.

Предприятие намерено организовать производство  газовых, комбинированных и встраиваемых плит, газовых котлов, водонагревателей и другого газового оборудования. Плановая мощность завода рассчитана на 40 тыс единиц  продукции в год, с объемом инвестиций не менее 4 млрд рублей, сообщил господин Балахнин. «Это не только позволит расширить производство встраиваемой техники в Пермском крае но и создать новые рабочие места», —  сообщил он.

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