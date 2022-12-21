Марат Фарукшин назначен главным энергетиком «Татнефти»

В компании «Татнефть» произошли кадровые изменения. Об этом пишет корпоративная газета предприятия. В частности, экс-глава отдела управления энергетическими активами управления энергетики компании Марат Фарукшин стал новым главным энергетиком компании.

Главой управления по развитию производственной системы «Татнефти» стал Марат Хамидуллин, который ранее работал главным экспертом управления инвестиций. А центр подготовки кадров возглавил Евгений Титанов. До этого он занимал пост начальника структурного подразделения «Татнефть-Транспортная логистика».

"Ъ-Казань"