HeadHunter: 57% нижегородцев негативно оценивают карьерные перспективы на 2023 год

Более половины жителей Нижегородской области негативно оценивают свои карьерные перспективы на 2023 год, сообщили в сервисе по поиску работы Head Hunter по итогам собственного опроса. Позитивный прогноз дают 18% нижегородцев, еще 16% предполагают, что их положение будет стабильным.

Больше всего тех, кто придерживается позитивных взглядов, среди работников сферы безопасности (31% опрошенных в этой группе), производства и сельского хозяйства (28%) и специалистов по управлению персоналом (27%).

Негативный прогноз чаще дают работники искусства и медиа (69% респондентов в этой группе), науки и образования (60%), высшего менеджмента и маркетологи (по 59%).

Оценивая уходящий 2022 год, треть респондентов сказали, что он ничем не отличался от предыдущего. Еще 19% нижегородцев считают, что в плане карьеры 2022 год оказался лучше.

Анастасия Еремина