ММК получил премию правительства РФ в области науки и техники

Премьер-министр России Михаил Мишустин вручил генеральному директору ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» Павлу Шиляеву правительственную премию в области науки и техники. Церемония состоялась 20 декабря в Москве.

Государственная награда присуждена коллективу ученых и специалистов под руководством генерального директора предприятия. Премии удостоена разработка, цифровизация и внедрение комплексных научно-технических решений по производству стального проката нового поколения для базовых отраслей отечественной промышленности, сообщает пресс-служба ММК. В проекте также принимали участие исследовательско-технологический центр «Аусферр», Институт физики металлов (ИФМ) Уральского отделения Российской академии наук, МГТУ имени Г.И. Носова и другие партнеры.

По словам гендиректора ММК, эта научная работа уже дала практический результат. «В частности, Магнитка смогла увеличить объемы производства импортозамещающих сталей и сделать свою продукцию еще более конкурентоспособной на мировом рынке. Другим итогом этой работы стало развитие технологической и информационной безопасности комбината», – отметил Павел Шиляев.