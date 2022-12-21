Ижевск находится в «красной» зоне по состоянию коммунальной системы

В Удмуртии годами накопленные в сфере ЖКХ проблемы требуют системных решений, которые обеспечивают эффективный подход в улучшении ситуации с износом сетей и оборудования коммунальной инфрастуктуры. Об этом заявил глава Удмуртии Александр Бречалов в ходе ежегодного доклада в госсовете о положении в регионе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

По словам господина Бречалова, в красной зоне находится Балезинский, Завьяловский и Воткинский районы, а также Ижевск и Можга, поэтому здесь работы будут вестись в первую очередь. Наиболее проблемные участки выявили в ходе инвентаризации коммунальной системы минстроя Удмуртии.

Так, в 2023 году за счет средств Фонда национального благосостояния планируется реализовать восемь узловых объектов инженерной инфраструктуры Ижевска. В сфере теплоснабжения — четыре крупных магистральных участка тепловых сетей и четыре объекта водоснабжения и водоотведения. Общая стоимость мероприятий составит 731,5 млн руб., в том числе 585 млн руб.

Кроме того, глава региона напомнил, что с 2023 года в Удмуртии стартует новая федеральная программа модернизации коммунальной инфраструктуры. Общий объем финансирования за счет всех источников должен составить 1,57 млрд руб. на два года. На эти средства в республике модернизируют и отремонтируют 140 км сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Также в планах по программе «Чистая вода» построить три объекта питьевого водоснабжения – в Камбарском районе, Можге и Ижевске. Общая сумма — более 270 млн руб. Удмуртия также получит 329 млн руб. на продолжение строительства канализационной насосной станции ГКНС № 3 и коллектора № 26 в Ижевске.

По словам министра строительства Удмуртии Ришата Ибрагимова, проект непростой, а на его финансирование планируется привлекать средства из разных источников финансирования, в том числе из Фонда национального благосостояния. Завершить ремонт объекта планируется в 2026 году.