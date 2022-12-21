Беженцам из Херсонской области выдадут сертификаты на покупку жилья и 100 тыс. рублей

В Башкирии беженцам из Херсона и части Херсонской области будут выдавать единовременные выплаты в размере 100 тыс. руб. на обзаведение имуществом, а также жилищный сертификат для приобретения жилья. Соответствующее постановление правительства республики опубликовано на портале правовой информации.

Господдержка финансируется федеральным «Фондом развития территорий», главным распорядителем средств определено министерство строительства и архитектуры Башкирии, говорится в документе. Контроль за выполнением постановления возложен на вице-премьера республики Алана Марзаева.

Для предоставления жилищных сертификатов беженцы должны будут подать заявление. Его размер рассчитывается как среднерыночная стоимость «квадрата» в России, умноженная на норматив площади, утвержденный Минстроем России. Так, 33 кв. м положено для одиноких граждан, 42 кв. м — для семьи из двух человек и по 18 кв. м — на одного человека для семей от трех и более человек. Размер средней рыночной стоимости квадратного метра составляет сегодня 83,4 тыс. руб.

Если стоимость жилья превышает номинал сертификата, покупатель покрывает разницу за свой счет.

Карина Мамаева

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