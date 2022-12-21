Суд обязал РЖД отремонтировать пешеходный переход через пути в Чебаркуле

Советский районный суд Челябинска обязал ОАО «РЖД» привести в надлежащее состояние пешеходный переход через железнодорожные пути на станции Чебаркуль. Исполнение решения суда находится на контроле Уральской транспортной прокуратуры, сообщают в надзорном ведомстве.

Установлено, что наземный пешеходный переход на станции Чебаркуль не соответствует проектной и строительной документации. Вдоль железнодорожного пути от края платформы до пешеходного перехода отсутствует ограждение, а расстояние от торцевого схода платформы до пешеходного перехода составляет менее 20 м. Челябинский транспортный прокурор обратился в суд с требованием обязать РЖД привести объект в соответствие с нормами закона.