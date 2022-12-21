Количество отправленных пассажиров с крупнейших вокзалов СКЖД выросло на 35%

В январе—ноябре 2022 года с крупнейших вокзалов СКЖД в пригородном и дальнем сообщении отправлено 31,3 млн пассажиров. Это на 35% больше, чем в аналогичный период прошлого года (23,2 млн). Об этом сообщает пресс-служба СКЖД.

Наибольшая нагрузка пришлась на вокзальные комплексы курортных зон и городов-миллионников. Лидером по количеству пассажиров стал вокзал Адлер (5,2 млн человек). Второе место у вокзала Сочи (3,6 млн). Третье место — у вокзалов Краснодар-1 и Ростов-Главный, с которых было отправлено по 2,2 млн человек.

Далее следуют Анапа, Лазаревская, Туапсе, Пятигорск, Кисловодск, Ессентуки, Новороссийск, Олимпийский парк и Минеральные Воды.

Кристина Федичкина