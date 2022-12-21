Для свердловских IT-компаний на 50% снизили размер платы за аренду недвижимости

В Свердловской области расширили перечень льгот, предусмотренных майским указом губернатора, для IT-компаний, соответствующий указ подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

По данным департамента информационной политики, в регионе на 50% сокращается размер платы за аренду недвижимости для размещения объектов связи и центров обработки данных. Поддержка предоставляется по договорам аренды государственного и муниципального имущества.

По данным департамента, воспользоваться льготой смогут средние и малые предприятия, которые имеют аккредитацию как IT-компании. «На сегодняшний день в регионе зарегистрировано 763 таких предприятия цифровой отрасли. Для того, чтобы получить меры поддержки, предпринимателям необходимо обратиться в региональное министерство по управлению государственным имуществом. Для упрощения процедуры оформления льготы министерство разработало типовое заявление с указанием обязательных реквизитов и перечня необходимых документов», — прокомментировали в департаменте. Меры поддержки будут действовать до 31 декабря 2024 года.

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