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Acura показала прототип электрокроссовера ZDX

Компания Acura показала прототип электрокроссовера ZDX, который станет серийным в 2023 году.

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Acura ZDX Type S

Acura ZDX Type S

Фото: Acura

Acura ZDX Type S

Acura ZDX Type S

Фото: Acura

Acura ZDX Type S

Acura ZDX Type S

Фото: Acura

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Acura ZDX Type S

Фото: Acura

Acura ZDX Type S

Фото: Acura

Acura ZDX Type S

Фото: Acura

Дизайн модели разработан специалистами студии Acura в Южной Калифорнии по мотивам концепт-кара Acura Precision EV Concept. Закамуфлированный прототип проходит ездовые испытания для настройки ездовых характеристик модели, причем на тесты сразу вышла спортивная модификация Type S.

Напомним, премьера концепт-кара Acura Precision EV Concept состоялась летом 2022 года. Серийный электромобиль Acura ZDX будет показана в следующем году, а продажи модели стартуют в 2024-м.

Максим Вершинин

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