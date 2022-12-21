Московская компания выполнит реконструкцию челябинской ТЭЦ-1 за 3,8 млрд рублей

ПАО «Фортум» определило победителя торгов на реконструкцию Челябинской ТЭЦ-1. Им стало ООО «Комплексные энергетические решения» (Москва). Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

Московская компания стала единственным участником конкурса. Заявку признали соответствующей требованию. Контракт заключат по начальной (максимальной) цене – 3,79 млрд руб. Согласно конкурсной документации, в рамках реконструкции заменят выведут из эксплуатации физически изношенное и морально устаревшее оборудование, расположенное в «старом» главного корпусе ТЭЦ. Вместо него установят новую паровую турбину электрической мощностью 26,9 МВт, вспомогательное оборудование парогазового цикла, системы теплоснабжения и водоподготовки, установки насосы рециркуляции пиковых водогрейных котлов и опрессовочные насосы трубопроводов теплосети и другое оборудование. В существующих зданиях проведут капитальный ремонт и реконструкцию.

По данным «СПАРК-Интерфакс», основным видом деятельности ООО «Комплексные энергетические системы» является строительство электростанций. На официальном сайте компании указано, что организация выполняет работы по проектированию, строительно-монтажные работы при строительстве объектов ветрогенерации, а также полный комплекс пусконаладочных работ на объектах большой и малой энергетики. Директор и владелец 50% уставного капитала Алексей Таганов. По итогам 2021 года, выручка компании составила 9,2 млрд руб., чистая прибыл – 584 млн руб.