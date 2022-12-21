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Балашовский и Вольский районы обогнали Саратов по приросту новых случаев COVID-19

В Саратовской области зарегистрировано 66 новых случаев COVID-19, пневмонией сопровождаются пять из них, ОРВИ – 60, один протекает без симптомов. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Общее количество подтвержденных с начала пандемии случаев коронавируса составило 301290, выздоровели 294603 пациента, в том числе 126 - за сутки.

Наибольший прирост заболевших зафиксирован в Балашовском районе (19 случаев), Вольском (13), в Саратове выявлено восемь заболевших.

Среди новых пациентов пятеро детей и подростков, 27 – 65 лет и старше.

Марина Ковалева

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