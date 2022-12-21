УФАС заподозрило Чайковскую гордуму в нарушении закона о защите конкуренции

В Пермское УФАС России с жалобой на действия местных властей обратился предприниматель из Чайковского, который победил в аукционе на размещение нестационарного торгового объекта (НТО), но не смог воспользоваться своим законным правом, поскольку место было занято предыдущим владельцем. Об этом сообщает пресс-служба УФАС.

Пермское УФАС установило, что организация и проведение аукциона на право размещения НТО, а также порядок демонтажа незаконно размещенных и самовольно установленных НТО на территории Чайковского определены положением, утвержденным Чайковской городской думой. Согласно положению, по окончании срока действия договора аренды земельного участка либо договора на размещение НТО, а также при досрочном их прекращении предприниматели обязаны демонтировать НТО в течение 30 дней и восстановить нарушенное благоустройство территории в течение трех рабочих дней. При нарушении указанных сроков считается, что НТО размещены незаконно. В этом случае городские власти должны уведомить владельца объекта о необходимости освободить земельный участок добровольно, на что дается еще 15 дней, а если и этот срок игнорируется, демонтировать НТО в судебном порядке.

Однако сроки обращения чиновников в суд с целью принудительного демонтажа незаконно размещенного НТО положением не регламентированы. В итоге складывается ситуация, когда аукцион на размещение НТО проводится при наличии незаконного объекта на месте, которое разыгрывается. А победитель аукциона, с которым заключается пятилетний договор, не может воспользоваться своим законным правом на размещение НТО сразу после проведения торгов, поскольку участок еще занят незаконным объектом прежнего владельца.

Антимонопольное ведомство считает, что действующий на территории Чайковского порядок принудительного демонтажа незаконных НТО не позволяет оперативно освобождать земельный участок для новых правообладателей и эффективно использовать территорию. Более того, из-за наличия нелегитимного НТО новый законный владелец не имеет возможности вовремя привести свой объект в соответствие требованиям к внешнему виду, что может привести к негативным последствиям в виде расторжения договора на размещение НТО в отсутствие вины.

«Пермское УФАС пришло к выводу, что Положение в части регулирования принудительного демонтажа НТО нарушает антимонопольный запрет, предусмотренный законом о защите конкуренции, поскольку ставит победителей торгов в неравное положение в зависимости от того, освобождено ли разыгранное место от незаконного НТО или нет»,— пояснила заместитель руководителя Пермского УФАС России Анастасия Белова.

Пермское УФАС вынесло Чайковской городской думе предупреждение о необходимости до 23 декабря 2022 года изменить положение о порядке и условиях размещения НТО на территории муниципалитета, чтобы ситуация неравенства победителей торгов была исключена.