США не будут оплачивать проживание работавших на американцев эвакуированных афганцев

Конгресс США исключил из законопроекта о бюджете $1,7 млрд, которые планировалось потратить на оплату проживания эвакуированных афганских беженцев, вывезенных из Кабула в 2021 году. Речь идет в том числе о переводчиках и других местных работниках, которые много лет сотрудничали с американским правительством.

Выделить деньги планировалось в рамках Закона об урегулировании в Афганистане (The Afghan Adjustment Act, AAA). Предполагалось, что AAA устранил бы угрозу депортации или безработицы почти для 73 тыс. эвакуированных афганцев. Они находятся в США по специальному гуманитарному разрешению (humanitarian parole), срок действия которого истекает летом 2023 года. В рамках AAA предлагалось дать им возможность получить грин-карты после прохождения дополнительной проверки.

Против инициативы выступили, в частности, сенаторы-республиканцы Чарльз Грассли и Митч Макконнелл. Последний назвал AAA важной инициативой, но заявил, что в законопроект также не попали и «другие важные пункты». Господин Грассли не поддержал AAA из соображений безопасности и сказал, что процесс проверки данных афганцев должен быть улучшен, сообщает The Washington Post.

С середины августа Афганистан контролируется «Талибаном» (запрещенная в РФ террористическая организация). США тогда эвакуировали около 124 тыс. человек, около 6 тыс. из них — американцы. При этом американские военные США говорили, что им не удалось вывезти всех гражданских лиц, которых планировалось.

Подробности — в материале «Ъ» «США ушли, а осадок остался».

Лаура Кеффер