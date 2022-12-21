Военная прокуратура внесла представление волгоградскому военкому за неисполнение решения суда

Военная прокуратура Волгоградского гарнизона внесла представление военному комиссару Волгоградской области Андрею Летунову, не исполнившему решение суда, который признал незаконной мобилизацию 29-летнего Антона Кибенко.

Как следует из ответа военной прокуратуры супруге Антона Кибенко (копия есть в распоряжении «Ъ»), надзорный орган «нашел подтверждение» доводам, изложенным госпожой Кибенко.

Антон Кибенко был мобилизован для участия в СВО на Украине 26 октября этого года, однако он пояснил военкому, что имеет ряд хронических заболеваний, во время обострения которых не может ходить, однако это было проигнорировано военным комиссаром.

Мобилизованный оспорил действия военкомата в Калачевский районный суд Волгоградской области, которые 7 ноября, приняв материалы к рассмотрению, постановил приостановить решение о призыве мужчины на военную службу. Однако судебное решение исполнено не было и сейчас Антон Кибенко продолжает находиться на военном полигоне.

Сергей Петунин