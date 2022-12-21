Вечером в Москве пойдет ледяной дождь, который перейдет в обычный

Москву сегодня, 21 декабря, ожидает потепление. По словам ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Елены Волосюк, температура воздуха будет составлять от –1°C до –6°C. Вечером могут пройти ледяные дожди и образоваться гололед, сообщила она «РИА Новости».

«Температура воздуха в регионе приблизится к околонулевым значениям. Мокрый снег и ледяной дождь начнутся уже вечером, ожидаются отложения корки льда на проводах, железных и бетонных конструкциях. Ветер южный и атмосферное давление будет падать. Ночью ледяной дождь перейдет в чистый, что снизит высоту снежного покрова»,— рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец

Погода будет облачной, местами пройдет небольшой снег, ветер со скоростью 4–9 м в секунду.

18 декабря высота сугробов в Москве достигла рекордной отметки — от 33 до 38 см. Ранее Гидрометцентр сообщал, что рекордно большие сугробы в столице начнут таять в четверг, 22 декабря, когда температура воздуха приблизится к нулю градусов. 24 декабря температура вырастет до +4°C.

Полина Собакина