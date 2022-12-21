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Коммерсантъ FM
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Вечером в Москве пойдет ледяной дождь, который перейдет в обычный

Москву сегодня, 21 декабря, ожидает потепление. По словам ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Елены Волосюк, температура воздуха будет составлять от –1°C до –6°C. Вечером могут пройти ледяные дожди и образоваться гололед, сообщила она «РИА Новости».

«Температура воздуха в регионе приблизится к околонулевым значениям. Мокрый снег и ледяной дождь начнутся уже вечером, ожидаются отложения корки льда на проводах, железных и бетонных конструкциях. Ветер южный и атмосферное давление будет падать. Ночью ледяной дождь перейдет в чистый, что снизит высоту снежного покрова»,— рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец

Погода будет облачной, местами пройдет небольшой снег, ветер со скоростью 4–9 м в секунду.

18 декабря высота сугробов в Москве достигла рекордной отметки — от 33 до 38 см. Ранее Гидрометцентр сообщал, что рекордно большие сугробы в столице начнут таять в четверг, 22 декабря, когда температура воздуха приблизится к нулю градусов. 24 декабря температура вырастет до +4°C.

Полина Собакина

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Москвичи в заснеженном дворе

Москвичи в заснеженном дворе

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Водитель очищает от снега припаркованный автомобиль

Водитель очищает от снега припаркованный автомобиль

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Сотрудник коммунальных служб убирает снег

Сотрудник коммунальных служб убирает снег

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Москвичи во время снегопада

Москвичи во время снегопада

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Женщина идет по сугробам

Женщина идет по сугробам

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Заснеженные припаркованные автомобили

Заснеженные припаркованные автомобили

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Сотрудники коммунальных служб Москвы

Сотрудники коммунальных служб Москвы

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Водитель очищает от снега припаркованный автомобиль

Водитель очищает от снега припаркованный автомобиль

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Женщины идут кататься на лыжах

Женщины идут кататься на лыжах

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Снегопад в Москве

Снегопад в Москве

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Горожане катаются на санях в парке «Коломенское»

Горожане катаются на санях в парке «Коломенское»

Фото: Коммерсантъ / Иван Шаповалов  /  купить фото

Заснеженные припаркованные автомобили

Заснеженные припаркованные автомобили

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

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Москвичи в заснеженном дворе

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Водитель очищает от снега припаркованный автомобиль

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Сотрудник коммунальных служб убирает снег

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Москвичи во время снегопада

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Женщина идет по сугробам

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Заснеженные припаркованные автомобили

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Сотрудники коммунальных служб Москвы

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Водитель очищает от снега припаркованный автомобиль

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Женщины идут кататься на лыжах

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Снегопад в Москве

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Горожане катаются на санях в парке «Коломенское»

Фото: Коммерсантъ / Иван Шаповалов  /  купить фото

Заснеженные припаркованные автомобили

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

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