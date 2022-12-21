Экс-главу Кудымкара отправили в колонию-поселение за смертельное ДТП

Бывшего главу Кудымкара Анатолию Голубкова признали виновным в смертельном ДТП и осудили на шесть лет и шесть месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Об этом сообщает «Парма-Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Как установил суд, в июне 2022 года Анатолий Голубков, находясь за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения, двигаясь по автодороге «Подъезд к деревне Москвино от автомобильной дороги Кудымкар — Самково», выехал на обочину, после чего машина опрокинулась в кювет. В момент аварии в автомобиле находилось четыре пассажира, трое из которых были не пристегнуты ремнями безопасности. Один пассажир погиб на месте, второму причинен тяжкий вред здоровью.

«Будем обжаловать (приговор),— заявил господин Голубков изданию.— С потерпевшими я рассчитался, деньги полностью выплатил. Я ни от кого не бегал, от потерпевшей стороны есть в деле заявление, что претензий нет и просят не лишать меня свободы».

Анатолий Голубков занимал пост главы Кудымкара — председателя местной гордумы в 2011–2014 годах и был отправлен в отставку досрочно по инициативе экс-губернатора Пермского края Виктора Басаргина за нарушение антикоррупционного законодательства. В августе 2015 года Анатолий Голубков участвовал в довыборах в местную гордуму по избирательному округу №14, но проиграл кандидату от «Единой России» — руководителю ООО «Квадра групп», экс-гендиректору ИК «Витус» Дмитрию Седову.