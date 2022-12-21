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ХК «Ижсталь» из Удмуртии обыграл команду «Омские Крылья» со счетом 6:3

19 декабря хоккейный клуб «Ижсталь» из Удмуртии обыграл «Омские Крылья» в выездном матче «Пари ВХЛ — Кубок Шелкового пути». Как сообщает пресс-служба команды, игра закончилась со счетом 6:3.

Фото: Пресс-служба ХК «Ижсталь»

Фото: Пресс-служба ХК «Ижсталь»

Первый гол забил сталевар Вячеслав Скобелев через 18 секунд после начала матча, на 16-ой минуте Валентин Макаров на пятаке замкнул передачу от Антона Кочурова и увеличил разрыв в счете. Во втором периоде Даниил Маркус довел счет до 3:0. Григорий Селезнев еще увеличил разрыв, после чего «сталевар» Сергей Шестаков успел до перерыва забросить пятую шайбу. В заключительном периоде гости довели счет до 5:3. Тренерский штаб «Ижстали» взял тайм-аут, после которого ижевчане оформили гол и одержали победу.

«Хороший матч получился. Скорости были высокие, удачно забили голы, достаточные для победы. Но третий период смазали. Начали чуть-чуть неправильно играть. Дали шанс сопернику вернуться в игру. Мы это уже проходили, играя в гостях в Омске. Взяв тайм-аут, попросил ребят играть поактивнее. Они выполнили задание, гол забили, довели матч до победы», — рассказал главный тренер ХК «Ижсталь» Рамиль Сайфуллин.

22 декабря «Ижсталь» принимает команду «Ермак».

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