Следком начал проверку по факту нападения собаки на ребенка в Нефтекамске

Нефтекамский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Башкирии начал доследственную проверку по фактам сообщений в СМИ о нападении бездомной собаки на ребенка в Нефтекамске, сообщили в пресс-службе республиканского СКР.

Ребенку удалось самостоятельно отбиться, после чего ему помогла проходившая мимо женщина. Проверка проводится по признакам халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ). Должностным лицам органов местного самоуправления, ответственных за организацию отлова безнадзорных животных, будет дана правовая оценка, говорится в сообщении. Также проверку начала прокуратура Башкирии.

Влада Шипилова

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