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обновлено 08:47

Мнимого потерпевшего при стрельбе в ПГНИУ попросили приговорить к лишению свободы

Прокуратура попросила суд приговорить бывшего студента ПГНИУ Александра Калинина, обвиняемого в мошенничестве при получении выплат пострадавшим при нападении на вуз, к двум с половиной годам лишения свободы. Гособвинение просит также оштрафовать его на 40 тыс. руб. Об этом сообщают «Аргументы и факты — Пермь».

Уголовное дело в отношении Александра Калинина рассматривается в Ленинском суде Перми. По версии следствия, господин Калинин предоставил ложную информацию, что пострадал при нападении на кампус Пермского государственного национального исследовательского университета. Он обратился в медицинское учреждение и сообщил, что получил травму ноги, выпрыгивая из окна, хотя на самом деле в момент нападения на территории университета студента не было.

Своими действиями злоумышленник причинил ущерб федеральным и региональным органам власти, а также администрации Перми и ПГНИУ на сумму 500 тыс. руб. Изначально Александр Калинин был признан потерпевшим по делу о стрельбе в университете, но в итоге стал обвиняемым по делу о хищении. Свою вину он признал полностью. Часть полученной компенсации (300 тыс. руб.) он вернул.

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