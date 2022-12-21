Жителя Удмуртии обвиняют в избиении отца до смерти металлической тростью

В Удмуртии 32-летний житель поселка Балезино обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своему отцу, повлекшем по неосторожности его смерть (ч. 4 ст.111 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

Трагедия произошла в начале октября. По версии следствия, мужчина со своим отцом распивали алкоголь в квартире по месту жительства. Когда между ними возникла ссора, обвиняемый нанес потерпевшему несколько ударов металлической тростью в область грудной клетки, а также ударил в области лица и грудной клетки.

В результате мужчина через восемь суток скончался в реанимационном отделении медицинского учреждения.

Уголовное дело направлено в суд.