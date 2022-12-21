Банк России: в ноябре инфляция в Прикамье составила 12,9%

Годовая инфляция в Пермском крае в ноябре 2022 года повысилась по сравнению с октябрем на 0,09%, до 12,9%. Это выше показателя по Приволжскому федеральному округу (12%) и по России в целом (11,9%), где инфляция в ноябре снизилась. Об этом сообщает Пермское отделение Банка России.

Основной причиной ускорения инфляции стал рост потребительского спроса на отдельные виды услуг. В частности, он привел к повышению годовых темпов прироста цен на туристические услуги и установлению цен на авиаперелеты на уровне выше прошлого года.

Темп прироста цен на продовольственные товары в годовом выражении в ноябре снизился относительно октября на 0,3%, до 12,1%, на непродовольственные товары — на 0,3%, до 13,5% в годовом выражении. Годовой темп прироста цен на услуги в ноябре 2022 года повысился относительно предыдущего месяца на 1,5%, до 13,2%.