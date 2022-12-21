В Челябинской области 42% жителей хотели бы переехать в другую страну

Порядка 42% жителей Челябинской области хотели бы переехать жить за границу, еще 22% — в другой регион РФ. Еще 3% думают о переезде в другой город в своем региона. Не хочет переезжать из Челябинской области 31% опрошенных, сообщают по итогам исследования эксперты HeadHunter.

Основными факторами, которые подталкивают к смене места жительства, респонденты называют низкие зарплаты (45%), плохая экология и некомфортный климат (41%). В числе причин недостаточное число компаний, в которых хотелось бы работать (25%), отсутствие перспектив для членов семьи (17%) и неблагоприятная городская среда (16%).

О желании сменить страну проживания чаще говорят мужчины (39%), нежели женщины (34%), а также менеджеры высшего звена (56%), специалисты по маркетингу и рекламе (52%) и IT (47%). Реже всего такие планы возникают у занятых в сфере транспорта и логистики (27%), бухгалтеров и юристов — по 26%, и HR-менеджеров (25%). Среди желающих переехать в другую страну 64% рассматривают Европу, 46% – азиатские страны, 39% — США и Канаду, 29% — страны СНГ, 18% — ОАЭ и Саудовскую Аравию.

Смену одного региона на другой чаще рассматривают строители (30%) и занятые на производстве (28%).В их числе 40% желающих хотели бы переехать в регионы Центрального федерального округа, 25% — в Южный федеральный округ, 13% — на Дальний Восток, 11% — в другие регионы Урала.