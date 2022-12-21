Рубль падает. Что делать со сбережениями?

Курс рубля, названного одной из самых стабильных валют этого года, начал ослабевать. Привычная отметка в 60 руб. за доллар сменилась на 68–69 за считанные дни. Одновременно с долларом укрепились евро и юань. На вопрос о том, что стало причиной обесценения и как быть с денежными средствами на счетах, ответила аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

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– Что вызвало падение и продолжится ли оно?

– Во-первых, рубль находится под внешним давлением. Несколько дней назад Еврокомиссия приняла новый пакет ограничений, с тем чтобы снизить российскую выручку от экспорта, в основном от нефти.

Во-вторых, ослабление рубля выгодно российскому бюджету, и есть ощущение, что курс может регулироваться за счет интервенций. Кроме того, не нужно забывать про новое бюджетное правило, которое начнет применяться с начала года. Это правило как раз и нацелено на такую корректировку обменного курса, которая будет выгодна российским компаниям-экспортерам.

В целом мы ожидаем дальнейшего ослабления рубля – до 72–75 руб. за доллар уже в начале 2023 года.

– Что делать со сбережениями и иностранной валютой на счетах?

– Мы живем в период действия довольно жестких валютных ограничений. Предсказать, как события будут развиваться дальше, довольно сложно, ведь все будет зависеть от внешних факторов. Именно поэтому в целях снижения рисков мы советуем не хранить иностранную валюту в российских банках. Если рассуждать о том, в какой валюте хранить сбережения, то здесь важна диверсификация. Делать ставку на одну валюту неразумно. В то же время нужно правильно оценивать ситуацию. Да, рубль действительно назвали самой крепкой валютой этого года, однако доллару потребовалось несколько дней сейчас, в декабре, чтобы отыграть большую часть падения. И дальнейшие прогнозы – в его пользу. Следует также отметить данные статистики: за первые девять месяцев 2022 года россияне перевели за рубеж $63,1 млрд.

– Если хранить валюту не в России, то где?

– Без сомнения, в дружественной юрисдикции. В этом году популярными направлениями для банковского и брокерского туризма стали Турция, ОАЭ и страны ближнего зарубежья. Однако при выборе страны нужно учитывать особенности ее банковской системы и регулирования. Об этом нужно поговорить подробнее.

В Турции отмечается высокая инфляция, которая в середине года перевалила за 80%. Цифры фантастические. Кроме того, в последние годы в стране валютный кризис.

ОАЭ привлекательны своей развитой инвестиционной инфраструктурой, но вот к банковской у многих есть нарекания, в частности связанные с тем, насколько быстро и удобно осуществляются банковские транзакции. Помимо этого, открытие счета для россиян не только сопряжено с дорогим обслуживанием, но еще и не гарантировано в текущей геополитической ситуации. Да и не все наши соотечественники могут позволить себе сопутствующие расходы – на перелет и проживание.

Все это привело к тому, что многие россияне устремились в страны СНГ.

Так, в первой половине года значительный приток средств зафиксировал Узбекистан – более $5 млрд долл. Похожая статистика наблюдалась и в Армении, где денежные переводы россиян увеличились в 2,5 раза за тот же период. Однако хранение денег в банковских системах этих стран сопряжено с рядом рисков. Узбекистан – это страна с ограничениями на движение капитала и с лимитом на вывоз наличных, а для Армении характерны геополитические риски.

Возможно, поэтому явным бенефициаром сложившейся ситуации стал соседний Казахстан. Во-первых, там сейчас стабильная экономическая ситуация и правительство имеет высокий кредитный рейтинг инвестиционной категории. Во-вторых, в банковской системе нет валютных ограничений, она ликвидна, а Центральный банк обладает значительными международными резервами. Все международные карты и SWIFT-переводы там работают. И наконец, Казахстан может предложить то, чего не пока не могут Турция и ОАЭ, – упрощенный процесс оформления банковских карт и русскоязычную техподдержку. Неудивительно, что осенью Центральный банк Казахстана зафиксировал увеличение денежных переводов из России в 13 раз.