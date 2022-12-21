Более 50% опрошенных жителей Свердловской области хотят уехать из региона

Всего 30% жителей Свердловской области не хотят переезжать из региона, следует из исследования сервиса hh.ru. При этом 34% мечтают уехать в другую страну, 23% — в другой регион России, а 8% свердловчан заявили, что уже переехали. Еще 5% уральцев хотели бы переехать в другой город Свердловской области.

Чаще всего сменить страну проживания хотят менеджеры высшего звена (56%), специалисты по маркетингу и рекламе (52%) и IT (47%), реже всего — сотрудники сферы транспорта и логистики (27%), бухгалтеры и юристы (по 26%) и HR-менеджеры (25%).

Переехать из Свердловской области 43% опрошенных хотят из-за низких зарплат в регионе, 40% — из-за плохой экологии и некомфортного климата, 20% — из-за неблагоприятной городской среды, 18% — плохого здравоохранения.

Среди тех свердловчан, кто хочет переехать в другую страну, 65% рассматривают для нового места жительства Европу, 45% — Азию, 39% — США и Канаду.

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