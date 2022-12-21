Сенатор Пушков: оснований для разблокировки Facebook и Instagram нет

Претензии, выдвинутые социальным сетям Facebook, Instagram (обе соцсети принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) и Twitter российскими властями сохраняются, оснований разблокировать их в России нет. Об этом сообщил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сенатор Пушков

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Сенатор Пушков

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Подвижек (в данном вопросе.— "Ъ") нет. Нет никаких оснований для того, чтобы их разблокировали на нынешнем этапе. Те претензии, которые к ним выдвигались, сохраняются»,— заявил господин Пушков ТАСС.

Днем ранее он говорил, что в Telegram, в отличие от Facebook и Twitter, нет сознательной деятельности по распространению враждебной России информации. По его словам, зарубежные соцсети намеренно нарушали российское законодательство и не удаляли противоправный контент.

Meta Platforms Inc. была признана в России экстремистской 21 марта 2022 года. Такое решение было принято после того, как компания разрешила украинским пользователям оставлять деструктивные комментарии в отношении российских военных, включая призывы к смерти.

Дарья Эрозбек