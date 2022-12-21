Суд подтвердил нарушения при покупке детсада за 126 млн рублей в Копейске

Арбитражный суд Челябинской области признал законным и обоснованным решение Челябинского УФАС о нарушениях в действиях администрации Копейска при покупке здания под детский сад. Вместе с помещением чиновники без проведения конкурентных процедур купили игровую площадку, сообщает антимонопольное ведомство.

Дело по признакам нарушения закона «О защите конкуренции» было возбуждено в марте 2021 года на основе материалов проверки Контрольно-счетной палаты (КСП) Челябинской области. В феврале этого года Челябинской УФАС признало, что администрация, управление образования, управления по имуществу Копейска и ООО «КПД Заказчик» нарушили антимонопольное законодательство. В 2019 году мэрия без проведения конкурсных процедур приобрела у «КПД Заказчик» здание для детского сада на 180 мест вместе с благоустроенной игровой площадкой за 126 млн руб. На эти цели город получил субсидию из областного бюджета.

Челябинское УФАС указало, что заказчик вправе заключить с единственным поставщиком контракт без проведения торгов исключительно на приобретение нежилого помещения. Однако покупка таким способом детской площадки противоречит требованиям закона «О контрактной системе». Также это не соответствовало цели предоставленной субсидии. Нарушители привлечены к административной ответственности.