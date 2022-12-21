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обновлено 08:22

Новый Чусовской мост откроют на день раньше

Открытие нового Чусовского моста состоится завтра днем. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства. Ранее мост планировалось открыть 23 декабря.

Фото: телеграм-канал Дмитрия Махонина

Фото: телеграм-канал Дмитрия Махонина

Как ранее сообщал «Ъ-Прикамье», в середине ноября подрядчик уложил на мосту асфальтобетонное покрытие.

Строительство нового автомобильного моста через Чусовую реализуется в рамках государственно-частного партнерства. Концессионером проекта является ООО «Пермская концессионная компания». Генеральный подрядчик строительства объекта — АО «Стройтрансгаз». Стоимость работ оценивается в 18,7 млрд руб.

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