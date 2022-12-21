Новый Чусовской мост откроют на день раньше

Открытие нового Чусовского моста состоится завтра днем. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства. Ранее мост планировалось открыть 23 декабря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: телеграм-канал Дмитрия Махонина Фото: телеграм-канал Дмитрия Махонина

Как ранее сообщал «Ъ-Прикамье», в середине ноября подрядчик уложил на мосту асфальтобетонное покрытие.

Строительство нового автомобильного моста через Чусовую реализуется в рамках государственно-частного партнерства. Концессионером проекта является ООО «Пермская концессионная компания». Генеральный подрядчик строительства объекта — АО «Стройтрансгаз». Стоимость работ оценивается в 18,7 млрд руб.