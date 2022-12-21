39% жителей Ижевска поддержали законопроект о борьбе с англицизмами

В столице Удмуртии запрет на англицизмы поддерживают 39% опрошенных местных жителей, сообщает пресс-служба SuperJob. На первом месте среди особенно раздражающих заимствований — окей, а также ресепшн, челлендж, триггер, пати, хайп, лайфхак, фейк, лонгрид, коуч, лайтовый, хендмейд и скиллы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Еще 33% опрошенных не видят смысла в запрете иностранных слов, поскольку заимствование — естественный процесс для любого живого языка.

Чем старше респонденты, тем больше среди них противников иностранной лексики. Так, среди опрошенных до 34 лет их 20%, кто старше 45 лет — 52%. Кроме того, родители выступают за ограничение использования заимствований чаще, чем бездетные горожане — 56% и 22% соответственно.