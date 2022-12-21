«АльфаСтрахование»: выплаты не положены туристам, получившим травмы нетрезвыми

Компенсации по страховому полису путешественника не будут выплачивать туристам, которые получили увечья, если были в этот момент в алкогольном или наркотическом опьянении. Об этом сообщил страховщик «АльфаСтрахование» «РИА Новости».

В компании агентству пояснили, что в зимние праздники переломы, растяжения, вывихи, ушибы выходят на вторую строчку по числу обращений по полисам страхования путешественников после простудных и вирусных заболеваний.

«Страховым случаем не признается травма или заболевание, полученные в состоянии наркотического либо алкогольного опьянения»,— сообщили эксперты.

Они также предупредили, что во время путешествия нельзя заниматься самолечением и тянуть с посещением врача в случае болезни.

Дарья Эрозбек