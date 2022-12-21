Прокуратура внесла представление главе Мотовилихинского района за плохую уборку снега

Прокуратура внесла представление главе Мотовилихинского района Перми за плохую уборку улиц от снега. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

После обильного снегопада, прошедшего недавно в Перми, жители микрорайонов Ива, Ива-Спортивная, ЖК «Погода», Запруд-2 пожаловались на плохое движение общественного транспорта, вызванное нечищеными дорогами. Прокуратура нашла эти жалобы обоснованными.

По результатам проверки, помимо главы района представление было внесено и руководителю фирмы-подрядчика по уборке дорог. «Указанными лицами в настоящее время принимаются незамедлительные меры к устранению допущенных нарушений»,— отмечается в сообщении прокуратуры.