СК возбудил дело по факту смерти челябинки и ее ребенка в роддоме

В Челябинске следственные органы возбудили уголовное дело по факту смерти 26-летней горожанки и ее новорожденной дочери. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее в СМИ было опубликовано обращение матери умершей к главе СК России с просьбой взять расследование уголовного дела на личный контроль, так как она опасается, что виновные в трагедии уйдут от ответственности. По словам челябинки, ее 26-летняя дочь с новорожденным ребенком умерли в роддоме спустя 8 часов нахождения там. По мнению матери, к трагедии привела халатность врачей.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК РФ.