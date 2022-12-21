В ПНИПУ подвели итоги олимпиады по интеллектуальной собственности

19 декабря 2022 года в ПНИПУ прошла региональная олимпиада для студентов и школьников по интеллектуальной собственности. Организаторами мероприятия выступили центр трансфера технологий (ЦТТ) ПНИПУ, юридический факультет ПГНИУ, кафедра экономики и управления промышленным производством ПНИПУ при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Олимпиада привлекла большое число участников как из Перми, так и из других городов Урала – Екатеринбурга, Челябинска. Более 110 человек приняли участие в очном конкурсе, в том числе 14 школьников. После очного конкурсного этапа для участников олимпиады заместитель директора ЦТТ Владислав Подтынов провел мастер-класс по интеллектуальной собственности. Для школьников прошла ознакомительная экскурсия с ПНИПУ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Победители определялись в пяти номинациях.

Среди школьников победителем и призерами олимпиады стали учащиеся гимназии №17 г. Перми: Мила Рюмина (1-е место), Екатерина Харитонова и Ярослав Перевощиков разделили 2-е место, Полина Антонова заняла 3-е. В номинации среди учащихся колледжей 1-е место у Елизаветы Высотиной (медицинский колледж), 2-е занял Кирилл Королев (финансово-экономический колледж), 3-е место – Ксения Кислицына (педагогический колледж).

Среди студентов младших курсов победила Екатерина Гоголева (НИУ ВШЭ), на 2-м месте – Денис Кузеванов (ПНИПУ) и на 3-м – Кирилл Бачурин (ПНИПУ). Среди старших курсов первые два места заняли студенты юридического факультета ПГНИУ Екатерина Четина (1-е место) и Анастасия Гурова (2-е), 3-е место заняла студентка гуманитарного факультета ПНИПУ Дарья Власова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Особое внимание жюри было уделено оценке творческих заданий олимпиады. В этой номинации победителями стали Мария Черногуз (гимназия №17), Ольга Аверкиева и Матвей Бочков (оба – гуманитарный факультет ПНИПУ). В целом жюри отмечает высокий уровень интереса студентов и школьников к творческой и интеллектуальной деятельности, а также к вопросам ее защиты и охраны.