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VERRA: не изменяя 25-летним традициям

В ноябре продажи автомобилей премиального китайского бренда Exeed в Пермском крае выросли более чем на 300% по сравнению с прошлым годом. Одним из официальных дилеров марки в Прикамье является компания VERRA, которая в уходящем году открыла сразу два шоурума Exeed в регионе – в Березниках и Перми. Генеральный директор компании Анна Бояршинова рассказала, в чем заключаются главные достоинства Exeed, почему он не уступает премиальным европейским и японским маркам и какие преимущества ждут автолюбителей, решивших приобрести автомобиль бренда в VERRA.

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