В Пермском крае нашлось 360 заброшенных населенных пунктов

Глава Пермьстата Владимир Беленин на заседании совета глав муниципальных образований рассказал об итогах переписи населения 2020 года. Он напомнил, что из-за пандемии коронавируса перепись переносилась четыре раза, но в итоге была проведена. Это была первая цифровая перепись в стране. Благодаря этому ее анализ можно провести уже спустя год. Ранее процесс обработки информации занимал три года.

По словам господина Беленина, перепись прошла в 3576 населенных пунктах Прикамья. В ходе переписи выявлено 360 пустующих, заброшенных населенных пунктов, в которых никто не проживал, уточнил глава Пермьстата.

Численность населения Пермского края, по сравнению с данными переписи 2010 года, сократилась на 3,9% и составила 2,5 млн человек. Три четверти населения проживает в городской местности. «Процесс урбанизации продолжается и усиливается»,— констатировал Владимир Беленин.

В Пермском городском округе численность населения выросла на 4,3% — до 1,034 млн человек. Глава Пермьстата сообщил, что женское население Пермского края составляет 54%: на одну тысячу мужчин приходится 1184 женщины.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отметил, что было «принципиально важно подтвердить статус миллионника для Перми и статус региона, который занимает устойчивое пятое место в Приволжском федеральном округе по численности населения». «Все получилось. Следующая перепись населения запланирована на 2030 год. Росстат начал подготовку к этому мероприятию»,— подчеркнул Дмитрий Махонин.