Пермские евангелисты не смогли оспорить судебный отказ в отсрочке долга перед мэрией

Пермское епархиальное управление христиан веры евангельской пятидесятников не смогло оспорить в апелляции отказ в предоставлении отсрочки долга перед администрацией Перми в размере 11,8 млн руб. Согласно решению Семнадцатого арбитражного апелляционного суда, определение первой судебной инстанции оставлено без изменения 20 декабря. Ранее суд постановил, что пермские евангелисты должны выплатить мэрии 11,8 млн руб. за землю под ДК им. Ленина. Религиозная организация просила суд об отсрочке исполнения решения, но ей отказали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В мае этого года Арбитражный суд Пермского края удовлетворил иск департамента о взыскании с епархиального управления евангелистов 11,8 млн руб. неосновательного обогащения. Эту сумму ответчик задолжал за пользование участком под ДК им. Ленина с марта 2018 года по февраль 2021-го. В октябре суд удовлетворил заявление департамента земельных отношений о выдаче исполнительного листа на взыскание долга и отказал евангелистам в отсрочке исполнения решения. Апелляционную жалобу на это постановление религиозная организация подала в ноябре.

Пермское епархиальное управление христиан веры евангельской пятидесятников размещается в бывшем ДК им. Ленина с 2005 года. Религиозная организация купила за 50 млн руб. это здание у ПАО «Мотовилихинские заводы». Городские власти уже давно хотят приобрести этот объект недвижимости, однако евангелисты просят за него слишком высокую для муниципалитета сумму, предположительно в размере 750 млн руб. Как сообщил 20 декабря на пленарном заседании Пермской думы глава города Алексей Демкин, мэрия не прекращает попыток достигнуть с продавцами соглашения по стоимости объекта.