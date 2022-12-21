Вознаграждение управляющему завод Дзержинского до 450 тыс. рублей в месяц

Арбитражный суд Пермского края удовлетворил ходатайство конкурсного управляющего ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» Льва Шляпина об увеличении ему ежемесячного денежного вознаграждения. Как следует из принятого 16 октября судебного акта, оно увеличено со 150 до 450 тыс. руб. в месяц. Предыдущий размер вознаграждения был установлен в 2019 году, когда конкурсным управляющим ФГУП был Александр Еремин. Его предшественник Александр Иванов до своего отстранения в 2018 году получал 30 тыс. руб.

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Как следует из определения, свое ходатайство господин Шляпин мотивировал тем, что из начисляемой суммы за вычетом налогов и выплат по договору страхования своей ответственности у него остается чуть больше 85 тыс. руб. При этом предприятие наращивает объемы производства: план производства продукции на текущий год составляет 822, 4 млн руб., а на следующий более 1,748 млрд руб., заключение контрактов продолжается. В 2023 году, по данным завода, его прибыль может превысить 2 млрд руб. Также на ФГУП численность персонала выросла больше чем на 140 человек, а набор сотрудников продолжается. Все этом, по мнению конкурсного управляющего, говорит о росте объема производства и усилении его ответственности. Кроме того, суд согласился с доводом Льва Шляпина, что он не допускает роста текущей задолженности, а в конкурсную массу должника чуть больше чем за два года взыскано более 212 млн руб. за счет оспаривания сделок и взыскания ущерба. В итоге суд сделал вывод, что господин Шляпин является эффективным управляющим.

ФГУП «Машзавод им. Дзержинского» производит комплектующие для боевых частей ракет, масляные сепараторы, которые используются на судах ВМФ, гражданскую продукцию. С 2005 года предприятие находится в процедуре банкротства