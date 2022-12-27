Энергия, которая всегда с тобой

В России в рамках экологической повестки активно расширяется применение общественного электротранспорта. Его производство осваивают национальные компании, но многие компоненты, включая аккумуляторы, поставлялись из-за рубежа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Газета «Страна Росатом» Фото: Газета «Страна Росатом»

В рамках импортозамещения в середине декабря входящий в госкорпорацию «Росатом» интегратор атомной отрасли по системам накопления энергии запустил новое сборное производство литий-ионных батарей как для электротранспорта, так и для стационарной генерации. В «Росатоме» считают это очередным шагом к созданию масштабного вертикально интегрированного производства накопителей энергии.

ООО РЭНЕРА, структура топливной компании ТВЭЛ (входит в «Росатом»), в середине декабря на площадке Московского завода полиметаллов (МЗП) запустило сборочное производство литий-ионных накопителей энергии.

Речь идет об аккумуляторах для всех типов электротранспорта в объеме 2 тыс. штук и батареях для стационарных систем, например аварийного и бесперебойного энергоснабжения, совокупной емкостью 150 МВт•ч в год. Таким образом, мощность новой производственной площадки в десять раз превысит объемы выпуска опытно-промышленного участка, созданного на заводе в 2021 году. Технологическая линия включает в себя не только монтаж компонентов, блоков и плат управления батареей, а также сборку накопителей, но и цикл электротехнических и климатических приемосдаточных испытаний аккумуляторов на зарядно-разрядных станциях и климатическом оборудовании. Первые серийные образцы тяговых аккумуляторных батарей с нового производства будут использоваться в троллейбусах с увеличенным автономным ходом в Санкт-Петербурге.

Большие перспективы

Отдельное бизнес-направление «Накопители энергии» в госкорпорации «Росатом» было выделено в 2020 году на фоне расширения использования в городской среде электротранспорта, а также развития рынка электрогенерации. Его отраслевым интегратором стала компания РЭНЕРА, специализация которой — производство систем накопления энергии на литий-ионных аккумуляторах. Литий-ионные накопители имеют ряд преимуществ по сравнению со свинцово-кислотными, щелочными и другими батареями. В частности, у них более длительный срок службы, они не обладают «эффектом памяти» и могут подзаряжаться в любое время, снижая время простоя оборудования.

В портфель активов РЭНЕРА входит уже несколько производственных площадок. С 2020 года компания вела опытное производство продукции на территории МЗП.

В октябре 2022 года «Росатом» начал строительство первой в России гигафабрики, запуск которой намечен на 2025 год. Проект реализуется по соглашению с Калининградской областью. Мощность нового завода по производству литий-ионных ячеек запланирована на уровне 4 ГВт•ч/год к 2025 году и до 12 ГВт•ч/год к 2030 году. «Это примерно эквивалентно емкости батарей 50 тыс. электромобилей, что потенциально составляет четверть российского рынка электротранспорта к 2030 году»,— отметил первый замглавы «Росатома» Кирилл Комаров. Продукция калининградского завода сможет заменить японские ячейки, которые пока используются на электробусах, производимых российскими предприятиями: КамАЗом, ГАЗом и «Волгабасом». Сейчас их совокупное производство составляет более 300 электробусов, но должно стремительно увеличиваться в рамках утвержденной правительством концепции развития электротранспорта в России до 2030 года.

Ее первый этап, намеченный на 2021–2024 годы, предполагает выпуск не менее 25 тыс. электромобилей и запуск в работу 9,4 тыс. зарядных станций по всей стране. По итогам реализации второго этапа к 2030 году на электричестве должен ездить каждый десятый выпускаемый автомобиль. Пока же парк электромобилей занимает менее 1% от общего количества машин в стране, что существенно ниже глобальных показателей (на электромобили в мире в прошлом году приходилось 4,2% от продаж новых автомобилей).

Широкое применение

По словам президента АО ТВЭЛ Натальи Никипеловой, благодаря запуску новых производств Россия шаг за шагом движется к созданию масштабного вертикально интегрированного производства накопителей энергии. «Это имеет ключевое значение для укрепления национального технологического суверенитета в области электротранспорта. В свою очередь, мы видим перспективы для еще более широкого участия "Росатома" в цепочке производства легкового электротранспорта — предприятия атомной отрасли уже сегодня способны производить 60% всех компонентов электромобиля»,— сказала она.

В свою очередь, накопители заводов РЭНЕРА для стационарных систем, отметила госпожа Никипелова, имеют большой потенциал применения не только в распределительных сетях, но и в других секторах, способствуя развитию экологичной низкоуглеродной экономики и тем самым повышая качество жизни людей.

В частности, высокие технические характеристики продукции компании позволяют использовать ее при энергоснабжении изолированных районов, так как при отключении сетевого напряжения происходит мгновенное переключение на источники бесперебойного питания. При этом энергосистема работает в автоматическом режиме с возможностью удаленного мониторинга и управления. Это повышает эффективность работы объекта, обеспечивает баланс генерации и потребления электроэнергии, а также существенно снижает затраты на топливо.

Внутренняя синергия

Продукцию РЭНЕРА активно используют другие структуры «Росатома». Одним из первых проектов компании стало оснащение литий-ионными батареями транспорта Новосибирского завода химконцентратов (входит в ТВЭЛ). Следующим шагом стало подписание соглашения с «АРМЗ Горные машины» (предприятие горнорудного дивизиона «Росатома»), согласно которому компания установит свои накопители на его погрузочно-доставочные машины для добычи урана.

Еще одним потребителем стал входящий в машиностроительный дивизион «Росатома» завод «ЗиО-Подольск», где успешно действует интеллектуальный накопитель электроэнергии на 300 кВт•ч. Установленная на площадке система выдает электроэнергию в его внутреннюю сеть в момент ее максимальной стоимости и загрузки. Таким образом оптимизируется суточный график потребления электроэнергии, что способствует снижению платежей за мощность. Особенностью «Коммерческого диспетчера» является способность совершенствовать алгоритмы на базе методов машинного обучения. Проект реализован по схеме энергосервиса, то есть потребителю не требуется привлечение инвестиций на покупку, установку и наладку оборудования, а также на разработку системы управления и оптимизационных алгоритмов расчета режимов работы.

Ольга Матвеева