Мобилизованным дадут адвоката

Более 4,3 тыс. мобилизованных из Татарстана обратились к юристам, пока находились в сборных пунктах. Такие данные вчера привела омбудсмен региона Сария Сабурская, объясняя необходимость законодательно закрепить право участников специальной военной операции (СВО) на бесплатную юридическую помощь, в том числе — адвокатов. Члены профильного комитета Госсовета ее инициативу одобрили и рекомендовали законопроект к рассмотрению на сессии парламента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Госсовета Татарстана Фото: пресс-служба Госсовета Татарстана

Вчера комитет Госсовета Татарстана по законности и правопорядку одобрил проект изменений в закон «Об оказании бесплатной юридической помощи гражданам в республике». Согласно им, на безвозмездные консультации юристов и адвокатов во время военной службы могут рассчитывать участники СВО (и призванные по мобилизации, и добровольцы) и члены их семей: родители, супруги, дети, в том числе совершеннолетние, если они признаны инвалидами с детства, являются студентами очной формы обучения.

Законопроект в Госсовет Татарстана внесла уполномоченный по правам человека в республике Сария Сабурская. На заседании комитета она сообщила, что после объявления частичной мобилизации, с 21 сентября, в органы власти республики поступили почти 3,9 тыс. обращений граждан, связанных с призывом в Вооруженные силы страны. В том числе через портал госуслуг было направлено 2,1 тыс. сообщений, еще более 1,7 тыс. обращений получили чиновники напрямую. Также омбудсмен сообщила, что она и ее помощники привлекались в качестве заинтересованного лица при рассмотрении судами исков граждан о несогласии с решением о мобилизации. Сколько таких исков было в республике, Сария Сабурская не сказала. Она лишь отметила, что готовила заключение по каждому из дел.

Кроме того, уполномоченный и представители ее аппарата «в целях получения гражданами оперативной юридической помощи» выезжали в пункты сбора мобилизованных. На месте были организованы специальные мобильные группы, куда также входили представители министерства юстиции, государственного юридического бюро, нотариальной и адвокатской палаты, Росреестра, отделения Пенсионного фонда и т.д. Они проконсультировали более 4,3 тыс. человек.

«Приведенная цифра показывает актуальность для участников СВО и членов их семей возможность получения бесплатной юридической помощи»,— сказала госпожа Сабурская. Она обратила внимание, что если в начале мобилизации «в наш адрес поступали вопросы в основном касающиеся порядка призыва, то сейчас спектр вопросов значительно расширился». Они часто касаются мер поддержки членов семей участников СВО, защиты трудовых прав, получения отсрочки, погашения кредитов, выплаты денежного довольствия. Сария Сабурская отметила «отсутствие правовых знаний» у призывников и то, что они «нуждаются в особой поддержке», поскольку «оставляют семью, работу, привычный быт и идут исполнять свой долг перед родиной».

По ее словам, законы, закрепляющие права граждан, призванных на военную службу по мобилизации, а также добровольцев и членов их семей на получение бесплатной юридической помощи, уже приняты в девяти регионах России.

Как сообщал „Ъ“, закон о бесплатной юридической помощи действует в Татарстане с 2012 года. По нему на безвозмездные услуги могут претендовать малоимущие, инвалиды первой и второй групп, ветераны Великой Отечественной войны, герои РФ и Советского Союза, герои Труда, дети-сироты и недееспособные, пострадавшие от чрезвычайных ситуаций, жертвы политических репрессий. Помощь таким людям могут оказывать все органы государственной и местной власти. Такие граждане могут пользоваться услугами адвокатов, расходы которых компенсирует бюджет.

Сария Сабурская вчера отметила, что расширение действия закона не потребует дополнительного финансирования. По ее словам, в 2020 году из средств, выделенных на такую помощь, было израсходовано лишь 10%, а в 2021 году — 5%.

Ожидается, что законопроект будет рассмотрен Госсоветом Татарстана на сессии 23 декабря.

Кирилл Антонов