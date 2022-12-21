Газ взорвался при экспорте

Экспортный газопровод Уренгой—Помары—Ужгород, по которому сейчас идет большая часть поставок «Газпрома» в Европу, был поврежден взрывом на территории Чувашии. Авария произошла в ходе ремонтных работ, погибли три человека, еще один пострадал. По заявлению регионального подразделения «Газпрома», экспортные поставки в Европу продолжаются в полном объеме по параллельным газопроводам. Цены на газ в Европе поначалу стали расти на новостях о взрыве, но затем продолжили снижение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Поставки российского газа в Европу после взрыва на газопроводе Уренгой—Помары—Ужгород на территории Чувашии продолжаются. «Транспортировка газа потребителям обеспечивается в полном объеме по параллельным газопроводам»,— сообщил «Газпром трансгаз Нижний Новгород».

Взрыв произошел 20 декабря в 13:50 мск на участке магистрального газопровода Уренгой—Помары—Ужгород во время проведения плановых ремонтных работ. Участок трубопровода был перекрыт, спустя два часа факельное горение было ликвидировано. По словам главы Чувашии Олега Николаева, при пожаре погибли три человека, один пострадал.

Транспортный коридор Уренгой—Помары—Ужгород — первый экспортный коридор, построенный для поставок газа в Европу еще в советское время. Он проходит через Украину — от газоизмерительной станции «Суджа» на российско-украинской границе до станции «Ужгород» на границе Украины и Словакии. На сегодняшний день это единственный маршрут поставки российского газа в Центральную Европу, поэтому на него обращено пристальное внимание участников рынка. В последние месяцы «Газпром» поставляет по этому маршруту 41–42 млн кубометров в сутки, из которых 40 млн кубометров идут в Европу, а остальное — в Молдавию.

После начала военных действий на Украине РФ постепенно сокращала поставки газа в Европу. Европейские клиенты «Газпрома» и чиновники ЕС прогнозируют, что в какой-то момент поставки из РФ могут остановиться полностью.

Даже учитывая высокие запасы в ПХГ Европы, стабильные поставки СПГ и некоторое потепление на континенте, перебои в российских поставках могут усугубить ситуацию на газовом рынке ЕС.

Цена газа на основном европейском хабе TTF после сообщения об аварии выросла на 5%, до $1,23 тыс. за 1 тыс. кубометров. Однако после разъяснений «Газпрома» о том, что поставки продолжаются, цена продолжила снижаться, поскольку в последние дни в Европе отмечается потепление. С максимума начала декабря цены на газ в Европе сократились уже на 28%.

По оценке Сергея Кондратьева из Института энергетики и финансов, взрыв на газопроводе Уренгой—Помары—Ужгород может оказать влияние на поставки российского газа по украинскому маршруту: вероятно, ремонт может занять до нескольких недель.

«В 2022 году из-за сокращения экспорта в ЕС заметно выросли свободные добычные мощности „Газпрома“ в Надым-Пур-Тазовском районе. Поэтому сейчас компания в принципе может заместить поставки газа, загрузив газопровод „Прогресс“»,— полагает он. И российская, и украинская ГТС построены с учетом многократного резервирования потоков, и переключение может пройти практически незаметно для потребителей, добавляет он.

Татьяна Дятел