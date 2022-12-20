Российский экипаж панамского сухогруза в Венесуэле попросил о помощи в возвращении в РФ

Капитан экипажа панамского сухогруза Leros, которое с 1 августа находится на судне в порту Венесуэлы Ла-Гуйара из-за ремонтных работ, сообщил о недостатке продуктов питания, проблемах с зарплатой и обратился за технической и административной помощью. Экипаж состоит из 13 россиян и 5 граждан Индонезии.

Капитан Альберт Фазлиев рассказал «РИА Новости», что изначально судно должно было встать на ремонт в порту Венесуэлы, а затем продолжить перевозку грузов. Однако с августа, по словам капитана, заявки на техническое снабжение и обслуживание игнорировались, а техперсонал судном не занимался. По его информации, это связано с проблемами между судовладельцами и операторами судна, а также местной венесуэльской компанией-оператором, которая должна заниматься снабжением судна.

«Мы ничего не знаем о компании-судовладельце, кроме ее юридического адреса в Либерии, и эта компания вообще не связывается с нами. По объяснениям операторской компании Sparta, с которой мы переписываемся, компания-судовладелец не платит ни им, ни местному агенту»,— сказал Альберт Фазлиев.

В связи с этим, по словам капитана, на судно доставляют недостаточное количество продуктов. К тому же членам экипажа не платят зарплату два-три месяца. Оператор объясняет это тем, что компания-судовладелец ей не заплатила. По словам капитана, на сегодняшний день экипаж подвергается опасности, поскольку безопасная работа судна невозможна без надлежащего ремонта устройств и аппаратуры.

Моряки уже обратились в российское посольство в Каракасе, в Международную федерацию профсоюзов транспортных работников, в обслуживающую судно московскую страховую компанию и Морское управление Панамы. По данным капитана, ответ пока получен только от первых двух адресов. Посольство России в Каракасе помогло с доставкой на судно продуктов на четыре-пять дней.

Лусине Баласян