Железнодорожные вокзалы Адлера и Сочи стали лидерами по количеству отправленных пассажиров

С января по ноябрь включительно поездами из Адлера было отправлено 5,2 млн человек. По этому показателю вокзал Адлера стал лидером в СКФО. На втором месте оказался вокзал Сочи, отправивший 3,6 млн пассажиров, сообщает пресс-служба СКЖД.

Третье место разделили вокзалы Краснодара и Ростова-на-Дону, которые за 11 месяцев отправили по 2,2 млн человек. Последующие места заняли ж/д вокзалы Анапы (1,3 млн), Лазаревской (1,2 млн), Туапсе (1,2 млн), Пятигорска (1,1 млн), Кисловодска (1,1 млн), Ессентуков (1 млн), Новороссийска (863 тыс.), Олимпийского парка (754 тыс.) и Минеральных Вод (725 тыс.).

Всего за 11 месяцев с крупнейших вокзалов СКЖД отправили 31,3 млн человек, что на 35% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Наибольшая нагрузка по организации отправки пассажиров пришлась на вокзальные комплексы курортных зон и городов-миллионников.

Татьяна Ручкина

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