Растрата довела до банкротства

Бывшего главу администрации Саратова Алексея Прокопенко, который в феврале этого года получил семилетний срок за растрату, хотят признать банкротом. Соответствующий иск подало в арбитражный суд области ПАО «Т Плюс». Сумма долга составляет 25,36 млн руб. Ранее суд общей юрисдикции удовлетворил гражданский иск компании в отношении Прокопенко. Юристы предполагают, что в рамках банкротного дела может быть реализовано имущество экс-сити-менеджера для оплаты долга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Садет Гашумова, Коммерсантъ Фото: Садет Гашумова, Коммерсантъ

В Арбитражный суд Саратовской области подан иск о признании несостоятельным (банкротом) бывшего главы администрации Саратова Алексея Прокопенко. Исковое заявление поступило 16 декабря, но к рассмотрению еще не принято. Истцом выступает ПАО «Т Плюс», в качестве третьего лица по делу проходит исправительная колония № 33 УФСИН по Саратовской области, где осужденный за растрату Прокопенко сейчас отбывает наказание. Из картотеки суда следует, что сумма исковых требований составляет 25,36 млн руб. При вынесении обвинительного приговора суд удовлетворил гражданский иск теплоснабжающей организации на такую сумму к Прокопенко.

Экс-сити-менеджер города 17 февраля был приговорен к семи годам колонии общего режима с ограничением свободы на один год и штрафом 700 тыс. руб. Согласно решению суда, признано доказанным, что Прокопенко вместе с сообщниками не передал ресурсоснабжающим организациям более 40 млн руб., уплаченных жителями Саратова за коммунальные услуги.

Уголовное дело в отношении Алексея Прокопенко было возбуждено в начале 2015 года. На тот момент ему вменялись ч. 4 ст. 159 («Мошенничество в особо крупном размере») и ст. 174 УК РФ («Легализация денежных средств, полученных преступным путем»).

По версии следствия, в 2012 году с подачи Алексея Прокопенко в Заводском районе Саратова, главой которого он был на тот момент, были созданы управляющие компании ООО «Стройкомплект» и ООО «Континент 2011». Они заключили договоры с ООО «Расчетно-платежный центр» (РПЦ), центр принял на себя обязательства от имени и за счет ООО «Стройкомплект» заниматься сбором средств с жителей за коммунальные услуги. Следствие установило, что собранные средства выводились в наличный оборот путем перечисления на счета различных ООО.

Потерпевшими в уголовном деле выступали ПАО «Т Плюс» (на момент совершения преступления ОАО «Волжская ТГК»), МУПП «Саратовводоканал», ООО «СПГЭС».

Соучастниками преступления следствие считало сотрудников управляющих компаний и РПЦ Александра Исаева, Сергея Биргина, Андрея Гнусарева и Ирину Рипинену. В 2017 году их признали виновными в мошенничестве и легализации средств, а Алексей Прокопенко после возбуждения дела скрылся от следствия и был объявлен в международный розыск. Дело в отношении него было выделено в самостоятельное производство. Сначала ему вменили причинение «Т Плюс» ущерба в размере 507 млн руб., затем он сократился до 37 млн руб., а дело было переквалифицировано на ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ («Организация растраты в особо крупном размере»).

Алексей Прокопенко возглавлял администрацию Саратова в 2011–2013 годах. Он дважды привлекался к уголовной ответственности. В 2013 году его признали виновным в злостном неисполнении судебных решений (речь шла о неисполнении судебных решений о предоставлении квартир гражданам — переселенцам из аварийного жилья) и назначили штраф в 200 тыс. руб. Спустя год бывший мэр был осужден за халатность, допущенную при выдаче разрешения на строительство многоэтажек около аэродрома. Его приговорили к 200 часам обязательных работ, однако через полгода, когда он скрылся от следствия по третьему уголовному делу, заменили наказание на 25 суток колонии-поселения.

Адвокат Алексея Прокопенко Эвелина Макеева заявила, что представляет интересы доверителя только по уголовному делу и вопросы в рамках арбитражного процесса находятся вне ее полномочий.

Бывший адвокат экс-чиновника Станислав Зайцев, представлявший его интересы в 2014 году, считает, что «Т Плюс» таким образом рассчитывает взыскать с фигуранта уголовного дела причиненный компании преступлением ущерб.

«Закон о банкротстве не препятствует и самому человеку, который находится в колонии, и лицам, которым он должен, выйти с иском о банкротстве. Я так понимаю, что теплоснабжающая организация обращается с иском к тому, с кого потенциально можно что-то взыскать. Здесь расчет на то, что, если есть имущество, которым Алексей Львович владеет в долях, недвижимость или что-то еще, в случае признания его банкротом оно может быть реализовано в счет погашения долга. Если бы они точно знали, что у него ничего нет, то иска не было бы»,— предположил господин Зайцев.

По его мнению, ранее среди имущества Алексея Прокопенко был дом, в котором он сам присутствовал во время обыска, когда представлял интересы бывшего чиновника. Однако владеет ли этим домом Прокопенко сейчас, ­неизвестно.

Марина Ковалева