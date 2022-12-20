Программе капитального ремонта в Петербурге грозит недофинансирование

Повышение ставок не сможет решить проблему финансирования программы капитального ремонта многоквартирных домов в Санкт-Петербурге. К такому выводу пришел депутат городского ЗакСа Борис Вишневский после получения ответа от Жилищного комитета.

Парламентарий просил ведомство объяснить необходимость увеличения взносов за капремонт после повышения расходов бюджета на программу с 3 до 6 млрд руб. Как следует из письма, потребность в финансировании РПК до 2038 года составляет 959,6 млрд руб. на оставшиеся 16 лет. Это соответствует взносам с жителей в 36 руб. с 1 кв. м. в месяц. Между тем, минимальный размер взноса повысят с 11,9 руб. до 12,99 руб.

«Давайте посчитаем: в год надо выделять на капремонт 60 млрд руб. Для этого надо или собирать с граждан по 36 руб. с 1 кв. м. в месяц, или брать с них меньше, но остальное добавлять из бюджета. Но если брать по 12 руб. с метра, то с граждан будет собрана только треть, то есть 20 млрд руб. в год. Остальные 40 млрд надо добавлять из бюджета. А в 2023 году из бюджета предлагается выделить на капремонт только 6 миллиардов рублей»,— обращает внимание господин Вишневский.

Парламентарий заключил, что «если не тратить деньги на Мариуполь, ЗСД, Восточную широтную магистраль, и не раздувать резервный фонд Смольного», то можно обеспечить нужные темпы капремонта.

В октябре «Ъ-СПб» писал, что финансирование добровольческих батальонов «Кронштадт», «Нева» и «Павловск», формируемых в Санкт-Петербурге для отправки на боевые действия в Украину, проводится из резервного фонда города. Такой ответ последовал от губернатора Александра Беглова в ответ на запрос Бориса Вишневского.

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